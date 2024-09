Gli interventi del reparto volo dei VVF di Genova

Quella di ieri è stata una giornata ricca di interventi ad opera del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova.

Fra i principali, la mattina il soccorso di un ciclista caduto sul sentiero che scende dal Forte Diamante.

Gli elisoccorritori sono stati calati al suolo con il personale medico e, stabilizzato il ciclista, questo è stato verricellato a bordo dell’elicottero Drago VF e trasportato al San Martino.

Appena decollati dall’ospedale sono stati dirottati sulla strada statale 45 della val Trebbia per un motociclista caduto e scivolato per diversi metri in un dirupo nei pressi di Montebruno.

Recuperato e trasportato per un tratto in ambulanza, è stato anch’egli imbarcato e trasportato in ospedale.

Infine, nel tardo pomeriggio, un soccorso nello spezzino per una persona caduta sotto il molo di Corniglia. Stabilizzato e imbarcato sul Drago, è stato condotto all’ospedale di Lavagna.