Elezioni, Rixi: Mai detto Cavo impresentabile, ricostruzione fantasiosa

“Oggi su un quotidiano leggo l’ennesima ricostruzione fantasiosa. A seguito di un incontro con alcuni sindaci dell’Imperiese ci tengo a precisare che non ho mai detto – e nessuno in mia presenza ha detto – che l’onorevole Ilaria Cavo sia ‘impresentabile’.

È un modo di dialogare che non mi appartiene. Ilaria Cavo è stata un ottimo assessore regionale con cui ho lavorato bene ed è, soprattutto, una persona rispettabile e un ottimo parlamentare. Resta il dubbio, sollevato da alcuni, sull’opportunità della sua possibile candidatura a presidente di Regione Liguria essendo una teste nel processo in cui è coinvolto l’ex presidente Toti.

Nessuna preclusione sulla giunta uscente, purché non ci siano fughe in avanti a minare la compattezza della coalizione ma candidature condivise anche con sindaci e amministratori. Oggi nessuno è nella condizione di imporre qualcosa.

La Lega sosterrà come sempre le scelte della coalizione, ma da forza del territorio non può rimanere sorda davanti alle sollecitazioni degli amministratori locali”. A dirlo in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.