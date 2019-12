Gli appuntamenti di Soriteatro Dicembre da non perdere

Teatro Pubblico Ligure e Teatri del Paradiso stagione 2019-2020 sotto la Direzione artistica di Sergio Maifredi

SORILEGGE

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 19.30

Foyer Teatro Comunale di Sori – Genova

KAREN BLIXEN – LA MIA AFRICA

Scrivere, leggere, raccontare secondo

GIAN LUCA FAVETTO SORITEATRO

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 21 Teatro Comunale di Sori – Genova

FABRIZIO “PIPPO” LAMBERTI PESSIMISMO E FASTIDIO

Maledetta musica Concerto in forma di racconto Ospite Armando Corsi

Bus navetta gratuito A/R da Genova, Bogliasco, Recco, Pieve e Camogli

Info 329 0540950

Un’altra novità assoluta nella Stagione 2019/2020 di Soriteatro, diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito della rete Teatri del Paradiso. Giovedì 19 dicembre (ore 21) al Teatro di Sori debutta in prima nazionale Pessimismo e fastidio. Maledetta musica, concerto in forma di racconto di e con Fabrizio “Pippo” Lamberti, che in questa occasione ospita il chitarrista Armando Corsi. Lo spettacolo sarà preceduto nel foyer (ore 19,30) dal secondo appuntamento di Sorilegge, il nuovo ciclo di “Scrivere, leggere, raccontare” in cui Gian Luca Favetto descrive grandezza e segreti de La mia Africa di Karen Blixen. Per lo spettacolo è previsto il servizio bus Atp gratuito, organizzato e offerto da Teatro Pubblico Ligure, una linea ad hoc dedicata al teatro: andata e ritorno da Genova, Bogliasco, Pieve, Recco e Camogli.