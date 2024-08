Gli Amici nell’Arte ad Albenga preparano la collettiva “Il viaggio”

Albenga. Anche quest’anno il Circolo Artistico e Culturale “Amici nell’Arte”, che ha sede a Garlenda, organizzerà una importante collettiva di livello internazionale. Il sodalizio, presieduto dalla nota artista Carmen Spigno, sta facendo gli ultimi ritocchi per la mostra d’Arte Contemporanea: “Il Viaggio, metafora della vita” che si terrà, dal 14 al 29 settembre, nell’antica e bellissima struttura architettonica della Torre Civica in via Pertinace 36, nel cuore del Centro Storico di Albenga. A curare l’evento la stessa presidente Carmen Spigno, coadiuvata dallo psicologo ed esperto d’arte Alfredo Sgarlato. “Quest’anno- ci spiega la Spigno- i 25 artisti internazionali presenti hanno cercato di scandagliare, in maniera personale, il tema del viaggio come simbolo ancestrale della condizione umana”. Questi i nomi degli artisti: Maidè Aicardi, Cesare Botto, Mircea Bozan (Romania), Pietrina Cau, Fabrizia Fantini, Girolamo Galluccio, Sergio Giusto, Guro Hakensen ( Norvegia), Domen Lo (Slovenia), Rudy Mascheretti, Véronique Massenet (Francia), Pascal McLee, Renza Merlo, Maurizio Moncada, Constantin Neacsu ( Romania), ♦ Maria Fausta Pansera, Massimo Peca, Francesco Pellicanò, Franco Ravera, Silvio Rosso, Claudio Signanni, Carmen Spigno, Luisa Tinazzi, Paolo Vettori e Marie Watle (Norvegia). “Il viaggio, in quanto metafora della vita- commenta il curatore Alfredo Sgarlato- è un tema che ha ispirato artisti di ogni epoca. Questa mostra intende proporre un’interpretazione contemporanea di questo concetto, attraverso opere che non solo celebrano l’avventura fisica del viaggiare, ma che riflettono anche il viaggio interiore e le sfide della nostra esistenza”. La mostra rappresenterà anche, per il sodalizio artistico garlendese, l’occasione per festeggiare il venticinquesimo anniversario di attività dell’Associazione: “Oltre al nostro 25esimo anno di vita- conclude la Spigno- la collettiva vuole anche ricordare la figura di Marco Polo nella ricorrenza del 700esimo anniversario della sua morte. Una mostra che porterà i visitatori a riflettere sul fatto che il viaggio è anche legato al desiderio di conoscenza e di scoperta che è insito nella natura umana, che la spinge a varcare i confini noti per approdare a terre nuove e sconosciute”. L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 17 di sabato 14 settembre e resterà aperta con il seguente orario: tutti i giorni, dalle 15 e 30 alle 19 e 30.

Claudio Almanzi