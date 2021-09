Gironzolano intorno ad un auto in sosta, marocchini denunciati per ricettazione

Sono stati trovati con bancomat rubati e d un coltello

Ieri sera una Volante della Questura, nel perlustrare la zona est della città della Spezia, notava due giovani, in via Piacenza, che si aggiravano tra le auto in sosta con fare sospetto.

Un primo controllo evidenziava che i due, entrambi marocchini, rispettivamente di 27 e 32 anni erano stati più volte deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati contro il patrimonio e violazione della normativa sull’immigrazione.

Inoltre gli stranieri, che non erano stati in grado di giustificare la loro presenza in zona, venivano trovati in possesso rispettivamente di 3 tessere bancomat, intestate ad un italiano e provento di furto e di un coltello a serramanico multiuso, materiale che veniva immediatamente sequestrato.

Una volta condotti in Questura, il 27enne veniva denunciato per ricettazione delle tessere bancomat/carte di credito, che venivano restituite al legittimo proprietario, mentre il 32enne veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo d’arma.

I denunciati sono poi stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i seguiti di competenza.