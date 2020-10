Girano in centro senza mascherine: due sanzionati

La Polizia di Stato ha multato due persone a Genova che erano senza mascherina.

Nel primo caso, in via XX Settembre, un uomo di 70 anni di origini lituane, è entrato in un negozio completamente ubriaco e senza mascherina. Il proprietario l’ha invitato ad andare via. L’anziano, per tutta risposta ha iniziato a inveire contro i clienti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che lo hanno fatto allontanare e multato

Il secondo episodio è avvenuto in via Gramsci, dove i poliziotti hanno denunciato un ragazzo di 24 anni, di origini gambiane, controllato perché non aveva la mascherina.

Il giovane aveva ricevuto l’avviso orale del Questore di non stare nel centro storico.

Aveva con sé sei pillole di Clonazepam, classificato come stupefacente ed era colpito da un Daspo di cinque anni.