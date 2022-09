Il corpo di un giovane di 17 anni, un milanese in vacanza, è stato ritrovato senza vita in un appartamento di Varazze in via Giovane Italia.

L’allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 14 da un amico con cui il 17enne si trovava in vacanza.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica e i carabinieri.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. Al momento l’ipotesi, al vaglio del medico legale, è quella di un malore per cause naturali.