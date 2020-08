Giovani italiane tentano furto all’Ipercoop: denunciate

Due italiane incensurate rispettivamente di 22 e 24 anni, residenti entrambe in provincia di Alessandria, sono state denunciate ieri dai poliziotti delle volanti per tentato furto aggravato in concorso all’ Ipercoop di via Romairone.

Le due giovani sono state fermate dal personale addetto alla vigilanza mentre tentavano di oltrepassare la barriera delle casse accodandosi ad un cliente che aveva regolarmente pagato la spesa, occultando nelle borse numerosi articoli per un valore commerciale di circa 100 euro, la maggior parte dei quali danneggiati e non più rivendibili.

Entrambe portavano al seguito i figli minori.