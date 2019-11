Giovane volpe investita soccorsa dall’Enpa a Cairo

Una giovane volpe, probabilmente investita a Cairo nei giorni scorsi, è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali in via Ferrere.

L’animale era in condizioni gravi per un trauma cranico e diversi ematomi, procurati dall’urto avvenuto già da diversi giorni ed è ora in cura con scarse speranze di salvarlo. Purtroppo si tratta di una specie estremamente selvatica che si lascia avvicinare, o si avventura in luoghi abitati, soltanto quando le sue condizioni di salute, per malattia o traumi, sono molto peggiorate.