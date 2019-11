Scatta misura antimafia per ex membro della baby gang Los Toros

Misura antimafia per un ex membro della baby gang dei Los Toros.

Ad eseguire la misura cutelare di prevenzione personale della sorveglianza speciale per un ragazzo di 26 anni di origini cinesi per la sua pericolosità sociale sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova.

Il giovane aveva già numerosi precedenti penali, con il Questore che aveva emesso nei suo confronti, nel 2015, un avviso orale.

In passato, era stato condannato per associazione per delinquere, lesioni e rapina perché membro della baby gang Los Toros e per detenzione e traffico di stupefacenti.

L’ultima condanna, a 2 anni e 2 mesi di reclusione, risale allo scorso ottobre perché era coinvolto nell’importazione dalla Spagna di oltre un chilo di marijuana insieme ad altri due spacciatori, una giovane genovese ed un rumeno.

Il ragazzo avrà l’obbligo di soggiorno nel Comune di Genova, non potrà tenere armi e non potrà rincasare più tardi delle ore 21 e uscire prima delle 5 del mattino.