Giovane volpe affamata soccorsa ad Andora dall’Enpa

Una giovane volpe in difficoltà è stata soccorsa in una via di Andora dai volontari della Protezione Animali.

Il controllo del suo stato di salute ha permesso di accertare che non era ferita nè malata ma soltanto magra e debilitata da troppi digiuni.

Attualmente è stata sottoposta ad una cura ingrassante in uno dei box curatoriali dell’ex canile Enpa di Leca d’Albenga, in attesa di poter essere rimessa in libertà a peso forma raggiunto.

Tra i 2.452 animali selvatici feriti, malati o in difficoltà recuperati l’anno scorso dai volontari Enpa in provincia di Savona, le volpi sono state nove.