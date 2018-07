Questa notte i poliziotti delle volanti durante un controllo appiedato in zona Maddalena, hanno arrestato un 18enne del Gambia in Vico del Pomino, irregolare sul territorio e pregiudicato per reati specifici, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane genovese in cambio di 50 euro.

Il ragazzo sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.