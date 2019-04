Giovane aggredisce a morsi coetanea ed aizza cane: arrestata

La polizia questa notte ha arrestato una 23enne italiana per tentata estorsione e lesioni aggravate.

La vittima, una 24enne genovese, si trovava in compagnia di un’amica nel centro storico, in via dei Giustiniani, quando è stata avvicinata da un giovane che voleva vender loro delle coperte ed una tenda per passare la notte.

Al diniego, si è fatta avanti la fidanzata del “venditore” che ha intimato loro minacciosamente di effettuare l’acquisto. All’ulteriore diniego, la giovane è passata alla vie di fatto ed ha colpito e morso la vittima, aizzandole contro anche il cane che, a sua volta, l’ha graffiata e morsa.

Sul posto sono giunti i poliziotti delle Volanti che hanno fermato la coppia che stava tentando di allontanarsi.

La 24enne è stata medicata al Pronto Soccorso per le lesioni subite, guaribili in 15 giorni.

La responsabile dell’aggressione, pregiudicata, è stata accompagnata in Questura in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.