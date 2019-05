Giornalista ferito in una carica della polizia: aperta inchiesta

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta affidando le indagni alla squadra mobile per far luce su quanto accaduto in piazza Corvetto con gli scontri tra polizia e manifestanti che hanno provocato sei feriti e due fermi.

Per questo gli investigatori ascolteranno Stefano Origone, il giornalista di Repubblica travolto da una carica della polizia durante gli scontri tra le forze dell’ordine e il vice questore aggiunto Giampiero Bove, che lo ha soccorso.

Oggi gli agenti hanno portato in procura una prima relazione su quanto accaduto individuando il reparto a cui appartengono i poliziotti che hanno caricato il cronista.

Gli inquirenti, coordinati procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e dal sostituto procuratore Gabriella Dotto, visioneranno le immagini per cercare di individuare gli agenti. Il fascicolo è, per il momento, a carico di ignoti ed è per lesioni volontarie aggravate.