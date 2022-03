Ginnastica, Serie C Zona Tecnica 2: Andrea Doria quarta a Fermo

A Fermo ieri si è svolta la seconda prova del Campionato di Serie C Zona Tecnica 2 (Liguria, Toscana e Lazio).

Per l’Andrea Doria sono scese in campo gara le ginnaste Maddalena Rodolfo Metalpa, Letizia Patrone, Giorgia Fazzari e Sofia Pedevilla (giovanissima Allieva 2010) coadiuvate dal prestito Iside Cirronis (Canaletto) e Valentina Bottan proveniente dalla Juventus Nova Melzo. Riserva Alice Lanero. La squadra, accompagnata in campo gara dal tecnico Silvia Pezzati e Lara Battaglia (tecnico e coreografa di Melzo), conduceva senza errori i primi tre attrezzi di gara per terminare purtroppo la competizione alla trave con alcune cadute che vanificavano la buona prova condotta fino a quel momento e la relegavano al quarto posto conclusivo. Rammarico per un podio ampiamente alla portata delle ragazze doriane.

Vittoria di giornata per la Montesport Montespertoli con punti 134,85, seconda Le Ginnaste Aprilia con 133,60, terza piazza per l’ Eur Roma punti 133,05 e 4° posto per l’Andrea Doria con 133,60. Tra le 17 squadre presenti si piazzava al 16° posto la Rubattino con punti 115,65 e le ginnaste Giulia Lanata, Anna Materni, Sveva Anelli ed Elisa Ubaldi.

La terza e conclusiva prova del Campionato andrà in scena sempre a Fermo tra due settimane e sarà occasione di riscatto per l’ Andrea Doria per conquistare il podio finale del Campionato.

FGI Liguria