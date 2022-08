Ginnastica, sabato 3 settembre il 6° Trofeo Ghidetti ad Albenga

L’ASD Ginnastica Ligure Albenga celebra l’inizio del nuovo anno sportivo 2022-2023 con la 6a edizione del Trofeo Ghidetti – Ginnastica senza frontiere in ricordo dell’ amata istruttrice e tecnica federale Elena Ghidetti, fondatrice dell’associazione sportiva ingauna nel lontano 2 giugno 1996.

La Federazione Ginnastica d’Italia ha infatti deciso di trasformare questo Trofeo in un evento nazionale, già dal 2019, in segno di riconoscimento per l’impegno della Prof.ssa Elena Ghidetti all’interno dell’organizzazione federale, quale Direttrice Tecnica Regionale del Comitato Regione Liguria. Albenga accoglierà cosi le atlete più interessanti del panorama ginnico italiano e ospiterà anche nel 2022 figure di spicco della federazione Ginnastica Italiana.

Alla gara partecipano rappresentative regionali di Società per le regioni Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto oltre alle due rappresentative liguri. Presidente di Giuria sarà la Prof.ssa Isabella Zunino Reggio, giudice internazionale e commentatrice televisiva delle più prestiose gare di Ginnastica Ritmica.

La formula di gara è stata ideata dalla stessa Elena Ghidetti, con la collaborazione di tecniche liguri conosciute su tutto il territorio nazionale quali Nadia Giovannetti, Laura Lodi e l’attuale Direttrice Tecnica Regionale Maura Rota, con la collaborazione del Consigliere Claudio Frascarelli.

Quella di sabato 3 settembre 2022, a partire dalle ore 11, sarà una giornata dedicata allo sport e al divertimento, non soltanto per gli appassionati di ginnastica ma per tutti coloro che hanno il desiderio e la curiosità di cogliere l’eleganza e l’armonia dei movimenti che la ginnastica ritmica può regalare.

“L’ASD Ginnastica Ligure Albenga vi aspetta al Palazzetto dello Sport di Albenga, “Palamarco” per sostenere le atlete che scenderanno in pedana con esercizi secondo le classiche regole della ginnastica ritmica e prove di abilità secondo la formula di “Ginnastica senza frontiere” con tanto di Jolly e Fil Rouge – fanno sapere gli organizzatori – Un ringraziamento sentito al Comune Di Albenga nella persona del Sindaco Riccardo Tomatis che ha condiviso con la società il difficile compito organizzativo. La Ginnastica Ligure Albenga ringrazia inoltre il Comitato Regionale Liguria della Federazione Ginnastica, l’attuale Direttrice Tecnica Regionale Maura Rota e tutte le tecniche della Società Ginnastica Ligure Albenga, capitanate da Rossana Lo Vetere che senza tregua lavorano spalla a spalla con gli instancabili genitori, perché Albenga possa vivere a pieno una giornata di ginnastica ritmica di altissimo livello tecnico”.

FGI Liguria