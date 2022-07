“Ginnastica in Festa Summer Edition”: 15 medaglie per la Liguria

A Rimini come ogni anno all’ interno della Ginnastica in Festa Summer Edition si sono svolte le finali Nazionali Silver. Dal 24 Giugno al 3 Luglio all’ interno della Fiera si son svolte le competizioni che hanno proclamati i vincitori e le vincitrici di tutti i livelli e le categorie silver. Per la ginnastica artistica femminile erano presenti circa 270 ginnaste in rappresentanza di una quindicina di società liguri.

Moltissime le finali conquistate e 15 volte sul podio la Liguria con 4 ori, 6 argenti e 5 bronzi.

Ecco i podi. San Michele (2a classificata squadra Campionato Serie D LE 3 junior/senior), Marta Gamma (S. Michele) Senior1 LE3 2a classificata all round e 1a al Volteggio, Aurora Pagano (S. Michele) 3a classificata Parallele Junior2 LE, Elena Boccardo (Unione Sportiva Sestri Ponente) 2a classificata Trave Junior1 LE, Ariel Spitaleri (Andrea Doria) 2a classificata Volteggio Allieve3 LD, Giorgia Fazzari (Andrea Doria) 3° classificata Corpo Libero Junior1 LE, Alice Lanero (Andrea Doria) 1a classificata Trave Junior3 LE, Letizia Patrone (Andrea Doria) 1a classificata Volteggio Senior2 LE, Sara Demartini (C. G. Ansaldo) 2a Volteggio e 3a Corpo Libero Senior1 LD, Giulia Medda Bertone (G. Imperia) 1a classificata Trave Senior1 LD3, Anita Gandossi (G. Imperia) 3a classificata Trave Junior3 LD3, Sofia Crosa (Royalgym) 3a classificata Trave Junior3 LD e Teresa Luccoli (Ogawa) 2a classificata Volteggio Junior3 LD

FGI Liguria