Gianluca Vialli è morto, il mondo dello sport è in lutto.

Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va. Vialli era nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni.

Non solo il mondo dello sport ma l’Italia intera è in lutto per la morte del calciatore. Gianluca Vialli era ricoverato da qualche tempo, all’ospedale inglese. Vialli combatteva da anni con una forma di tumore che lo ha costretto a diersi cicli di chemioterapia che, però, alla fine non lo hanno salvato.

L’ultimo messaggio di Gianluca Vialli.

Il 14 dicembre l’ex attaccante della Nazionale aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri con un messaggio: «Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio». ABov