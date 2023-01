2022 in positivo per Circuito Cinema che chiude l’anno in ripresa con 10000 presenze nella settimana tra Natale e Capodanno.

Al Sivori parte la sperimentazione dei film la domenica mattina: appuntamento il 15 gennaio alle 11 con “Grazie ragazzi” e “La fata combinaguai”.

Il pubblico torna a emozionarsi col cinema in sala. I segnali di un ritorno degli spettatori al Cinema con la “C” maiuscola, visto sul grande schermo, ci sono tutti e i risultati di questo periodo di festività lo dimostrano.

Dopo avere accolto circa 6.000 studenti delle scuole genovesi di ogni ordine e grado nella settimana precedente il Natale grazie all’ufficio di Circuito Cinema Scuole, tra Natale e il 31 dicembre nei sei cinema storici di Circuito (America, Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori) sono affluiti quasi 1.500 spettatori al giorno per un totale di oltre 10.000 persone. Un buon recupero non scontato rispetto ai numeri record del 2019, prima della pandemia.

La ripresa offre l’occasione di aggiungere un appuntamento inusuale: la visione di un film la domenica mattina alle 11 al Sivori.

L’esperimento inizia domenica 15 gennaio con la proiezione di “Grazie ragazzi”, la nuova commedia con Antonio Albanese, e della “Fata combinaguai”, animazione per bambini, più un terzo titolo in via di definizione.

Inutile dirlo, l’emozione della visione collettiva di un prodotto pensato e realizzato per essere visto nella concentrazione di un luogo fornito non solo del grande schermo ma di una proiezione di alta qualità tecnologica, non ha confronti.

Molti genovesi, forse anche un po’ saturi di serie tv e storie non eccelse viste sul divano di casa, hanno apprezzato le numerose proposte del periodo natalizio.

Su tutti i titoli ha primeggiato “Le otto montagne” tratto dal best seller di Paolo Cognetti con Luca Marinelli ed Alessandro Borghi.

Buoni risultati sono stati raggiunti anche dal film autobiografico di Spielberg “The Fabelmans” e da “Il grande giorno” con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo impegnato in una divertente commedia che gode di un’ottima partitura comica.

Per non parlare del fenomeno “Avatar 2 – La via dell’acqua” proiettato all’Odeon con la nuova tecnologia al laser e occhialini per il 3D super tecnologici come in nessun altro cinema a Genova. Per i più piccoli sono state selezionate due chicche di animazione quali il francese “Ernest e Celestine” e “L’ispettore ottozampe”.

Infine, la proposta per i cinefili con l’ultima creazione del Maestro russo Alexandr Sokurov “Fairytale” o la rivisitazione inglese di “Vivere” di Kurosawa intitolata “Living” interpretato dal sempre ottimo Bill Nighy.

Con l’inizio del 2023 sono approdate sugli schermi di Circuito anche due nuove commedie: “Tre di troppo” con l’esilarante coppia De Luigi-Raffaele e “I migliori giorni” con Edoardo Leo e Luca Argentero.

Questi ed altri titoli in arrivo col nuovo anno fanno ben sperare nel risveglio dell’attenzione verso quegli spazi che continuano a far vivere grandi emozioni, in una riappropriazione della socialità.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

