Ghost Tour, appuntamento in piazza Matteotti: Giovedì dalle 19 dieci “spiriti guida” accompagneranno i partecipanti tra i Caruggi

Ghost Tour, appuntamento in piazza Matteotti: Giovedì. Torna anche quest’anno il Ghost Tour della festa di Ognissanti, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con la Fondazione Amon. L’appuntamento è giovedì 31 ottobre, alle 19, in piazza Matteotti, dove dieci “spiriti guida” accompagneranno i partecipanti tra i Caruggi del Centro Storico per scoprire una Genova mai vista, ricca di storie e di leggende: anche quest’anno sarà un viaggio attraverso i luoghi più nascosti della città, quelli dal fascino insolito, insieme ai loro segreti, ai racconti popolari e ai fantasmi e tesori di una Zena antica.

Due tappe, in particolare, si soffermeranno sulle storie dietro alle targhe recentemente poste dal Comune di Genova – insieme a Fondazione Amon APS – per ricordare le lavoratrici del meretricio, in Sottoripa, e della Crosa du Diao, in largo san Giuseppe. Un evento che vedrà la partecipazione di figuranti in costume storico, di artisti e animatori dei principali gruppi storici genovesi e di diverse realtà culturali e associative attive in città che in ogni piazzetta daranno vita a storie tutte da scoprire.

I gruppi che parteciperanno sono: Flos Duellantorum, Pro Loco Centro Antico, Gruppo storico Sestrese con Lucia Vita, D&E Animation, Tres Lunas, Francesco Pittaluga con Gruppo storico Sextum, Ivaldo Castellani con Eliano Calamaro e Gruppo storico di Voltri, Compagnia Shams Liberamente, Associazione Teatrale Armadillo, Gruppo Storico Corte Fieschi, Gruppo Storico Corte Fieschi, Gruppi Storici Gatteschi e Viandanti, Associazione Ca do Dria e Associazione Culturale Egofueke.

www.ghosttour.it è possibile scaricare la cartina online. Tutte le tappe del Ghost tour su https://www.visitgenoa.it/it/ghost-tour-ottobre-2024 . Per maggiori informazioni: www.ghosttour.it Per partecipare non occorre prenotare: sul sitoè possibile scaricare la cartina online. Tutte le tappe del Ghost tour suPer maggiori informazioni: fondazioneamon@live.it

Alle 21.30, in piazza Matteotti, l’appuntamento con l’esibizione swing della Filarmonica di Pra’ che, proprio il 31 ottobre, celebrerà il 155° anniversario dalla fondazione.

A seguire, dj set con Roby Rocca.