La polizia di Genova ha arrestato un ucraino di 38 anni ed un georgiano 35enne per tentato furto in abitazione in concorso.

Un poliziotto delle volanti, ieri sera, stava percorrendo in auto via Banderali per recarsi a lavoro quando, in corrispondenza di Salita Floris, ha notato un uomo vestito di scuro che, dall’alto, osservava con insistenza la strada come a volersi sincerare che non stesse arrivando nessuno.

Pochi metri più avanti, ha visto una seconda persona, sempre vestita di scuro e con indosso un cappello di lana, che stazionava in corrispondenza del portone di uno stabile. Insospettito dalla scena, il poliziotto ha posteggiato poco più avanti e, a piedi, ha continuato ad osservare i due che nel frattempo si sono ricongiunti ed hanno iniziato a confabulare tra loro.

Quando i sospetti si sono incamminati lungo Salita Floris il poliziotto, temendo che potessero allontanarsi, ha deciso di controllarli e si è qualificato, richiedendo al contempo l’ausilio delle volanti.

Uno dei due uomini, quello notato dal portone, ha tentato di disfarsi di una busta in tela, al cui interno erano custoditi diversi arnesi in metallo di fattura artigianale, adatti a forzare le serrature delle porte ed una chiave inglese di piccole dimensioni.

Ad entrambi sono stati inoltre sequestrati una torcia ed un frangivetro artigianale e due mazzi di chiavi.

I poliziotti hanno altresì riscontrato la presenza di evidenti segni di forzatura sul portone dello stabile ed hanno accertato, dalle testimonianze raccolte dai residenti, che tali segni non erano presenti fino a poco prima dell’intervento.

I due uomini, entrambi titolari di permesso di soggiorno, sono stati condotti in Questura.

A carico del 38enne sono emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed un recente provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Genova. Fissata per questa mattina la direttissima.