Genovese spaccia in casa a Brin: arrestato dalla Polizia

La Polizia ha arrestato in via Bercilli a Genova Brin un 27enne genovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In seguito alle segnalazioni circa un andirivieni sospetto di personaggi dediti al consumo di droga in uno stabile di via Bercilli, gli uomini del Commissariato Cornigliano hanno effettuato un’attività di osservazione fermando un soggetto che era entrato nell’appartamento attenzionato uscendone poco dopo con in mano un involucro di cellophane contenente 1,20 gr di sostanza erbacea.

I successivi controlli nell’abitazione hanno permesso di rinvenire, in bella mostra in cucina, un contenitore con altri 30 gr circa di marijuana, un bilancino di precisione, la pellicola trasparente e i 10€ appena ricevuti dall’acquirente e in un’anta altri 165€ probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne, che ha precedenti per spaccio e furto, sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.