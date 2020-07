Agosto e le attività del Club Tenco, domenica 2 Blue Tenco

Blue Tenco, Rambaldi, Laquidara e Voltarelli reinterpreteranno brani storici da Guccini a Vecchioni, da Tenco ad Endrigo passando attraverso De André, il 2 agosto a Villa Ormond a Sanremo

Uno spettacolo unico per celebrare “le canzoni degli anni di Rambaldi”, ideatore della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), come recita il sottotitolo dello spettacolo. Protagonisti della serata due artisti dalle voci duttili e potenti allo stesso tempo: Patrizia Laquidara e Peppe Voltarelli. Entrambi si esibiranno in otto cover di altrettanti artisti molto conosciuti in quegli anni: da Francesco Guccini a Roberto Vecchioni, da Luigi Tenco a Sergio Endrigo, da Silvio Rodriguez a Lucio Dalla da Fabrizio De André, a molti altri. I sedici cantautori scelti sono stati o vincitori di Premio Tenco o vincitori di Targa Tenco.

«Perché “Blue” Tenco: per fare il verso al bel “Blue” Tango di Paolo Conte? Certamente sì ma anche perché il “blue” ha ormai acquisito, anche in italiano, quell’ambiguo senso di nostalgia e rimpianto su un plafond di grandissima dolcezza – ha spiegato Sergio Staino, legale responsabile del Club -. Dovevamo sostituire il “Tenco Ascolta” ricco di presenze giovanili bloccato a causa del Covid, ci è sembrato bello trasformare questa perdita in una diversa occasione ed ecco quindi due bravi e conosciutissimi musicisti a ricordarci alcune delle tante canzoni passate all’Ariston negli anni in cui alla guida del Tenco c’era il suo fondatore Amilcare Rambaldi».

A condurre la serata sarà lo storico presentatore, Antonio Silva.

La serata “Blue Tenco” è organizzata, secondo le norme vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria, dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo. L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni www.sanremo2000.eventbrite.it e sanremo2020@nidodiragno.it. Tel/whatsapp (ore 9-13 e 15 – 18.30) Coop.CMC: +39 3938753637.

Ricordiamo che la 44° edizione della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) è prevista per il 19, 20 e 21 novembre 2020 al Teatro Ariston di Sanremo.