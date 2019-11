Genova Smart Week focus 5G e rigenerazione urbana

Genova Smart Week: oggi focus 5G, domani riflettori puntati sulla rigenerazione urbana.

Prosegue la Genova Smart Week con l’approfondimento sulle connessioni di quinta generazione che ha riunito stamattina i principali player nazionali e internazionali.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle soluzioni già avviate nella città di Genova come la sperimentazione 5G del Porto Antico di Genova dove Leonardo, sfruttando velocità e prestazioni della rete, ha contribuito fornendo un monitoraggio avanzato degli accessi all’area pedonale del Porto Antico. La sessione è stata anche un’occasione di confronto con lo stato dell’arte delle altre città, Torino in primis, che vuol diventare città testing di questa tecnologia come ha sottolineato Marco Pironti, assessore all’Innovazione, che ha ribadito l’importanza delle amministrazioni nell’agevolare l’avvio di queste tecnologie, rendendole sicure e sostenibili sia per gli operatori, sia per gli utenti, in particolare i giovani.

La monorotaia degli Erzelli la cui realizzazione potrebbe essere avviata già nel 2020, lo sviluppo della metropolitana di Genova con i prolungamenti a Canepari e Terralba e l’apertura della stazione di Corvetto, sono stati alcuni dei temi discussi stamattina nell’ambito di Move.App Expo, evento ospite della Genova Smart Week.

Domani, mercoledì 27, a Palazzo Tursi, riflettori puntati sulla sostenibilità e sul risparmio energetico, elementi chiave per lo sviluppo urbano nella sessione Urban & Building Regeneration with Smart Technologies organizzata in collaborazione con ANCE Genova e l’Ordine degli Architetti di Genova. I lavori, avviati da Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica, saranno dedicati a progetti e buone pratiche di rigenerazione urbana, agli incentivi e alle normative esistenti, e a tutte le novità in campo smart building per garantire la diffusione di edifici più sostenibili, efficienti e confortevoli.

EXPO&TEST DRIVE: Venerdì 29, dalle 9 alle 18, e sabato 30 novembre dalle 9 alle 17 sarà allestita in Piazza Matteotti un’area espositiva dove sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona su mezzi elettrici e a basso impatto ambientale.

