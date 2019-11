Genova Smart Week 2019, giovedì 28 si parla di porto e ambiente

Nella giornata odierna, giovedì 28 novembre a palazzo Tursi, a partire dalle 9, si parlerà delle città di mare e il loro delicato ruolo nella partita a favore dell’ambiente al centro di City, Port & Enviroment, la nuova sessione della Genova Smart Week.

I lavori, avviati da Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, analizzeranno le strategie per ridurre l’inquinamento atmosferico, marino e acustico causato dalle attività portuali.

In parallelo, si parlerà dell’impatto ambientale delle aree portuali, a loro volta fonte di inquinamento, focalizzandosi sulla sfida alle plastiche, macro, micro e nano.

Interverranno tra gli altri: Amm. Nicola Carlone, Ammiraglio ispettore, Capitaneria di Porto di Genova; Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova; Giuseppe Canepa, AdSP del Mar Ligure Occidentale; Sara Arri, Direzione tecnica servizio ambiente impianti, AdSP del Mar Ligure Occidentale; Mariantonietta Tatti, Direzione tecnica ufficio opere civili, AdSP del Mar Ligure Occidentale; Roberto Bernacchi, Global Product Manager, ABB, Alberto Del Santo, Business Development Manager, SAP Italia.

Sempre alla mattina, nel Salone del Bergamasco di Palazzo Tobia Pallavicino, la sessione Rischi per la città. Tecnologie per prevenzione, gestione e recupero offrirà una panoramica sugli strumenti tecnologici, le case history più significative e le politiche organizzative per la resilienza della città e del suo territorio, per essere in grado di resistere e di continuare a funzionare anche in presenza di eventi o situazioni “distruttivi”.

Molti gli interventi tra cui si segnalano: Antonino Gambino, Consigliere Delegato in materia Protezione Civile, Comune di Genova; Carlo Civelli, Presidente, Ordine dei Geologi Liguria; Alfredo Viglienzoni, Presidente dell’Advisory Board, Associazione Genova Smart City; Enrico Castanini, Direttore Generale, Liguria Digitale; Francesca Bellenzier, Direttore della Protezione Civile, Comune di Genova; Danilo Bianco, Head of PreSales CyberSecurity & ICT, Leonardo; Massimo Chiappone, Innovation, TIM; Loredana Di Alessio, Training Manager, ABB.

Al pomeriggio, alle 14, a Palazzo Tursi, “Zero waste” sarà il leit motiv di Sustainable Development, Circular Economy e Food Policy in the City la sessione avviata da Matteo Campora, Assessore all’Ambiente, e dedicata all’economia circolare, tema fondamentale per una crescita sostenibile. Le città devono infatti trasformarsi da consumatrici di risorse e produttrici di rifiuti a sistemi in grado di riutilizzare e valorizzare il più possibile materiali e scarti. In questo contesto, il cibo costituisce un ambito di particolare attenzione per lo sviluppo sostenibile e di circolarità. Tra gli interventi si segnalano: Sonia Sandei, Vice Presidente con Delega Infrastrutture, Energia e Rigenerazione Urbana, Confindustria; Massimo Gialli, Responsabile Circular Economy & Business Services, Eni Rewind; Ilaria Marzoli, AMIU¸Marco Vassale, Responsabile Servizio Tecnologico, Energia e Ambiente, ANCE Genova.

In parallelo, a Palazzo Tobia Pallavicino si svolgerà il workshop City is Community che, nella prima parte illustrerà le soluzioni più promettenti selezionate nell’ambito della Call for Ideas che il Comune di Genova, in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City, ha lanciato recentemente per proposte progettuali da avviare con una metodologia di “sperimentazione veloce”. La seconda parte sarà dedicata agli esempi di comunità urbane basate sulla tecnologia digitale e alle testimonianze di collaborazione tra le amministrazioni e le realtà del territorio che operano nel sociale.

Test Drive: Venerdì 29, dalle 9 alle 18, e sabato 30 novembre dalle 9 alle 17 sarà allestita in Piazza Matteotti un’area espositiva dove sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona su mezzi elettrici e a basso impatto ambientale.