Genova-Roma: 200 euro a/r per piccole e medie imprese. Siglato accordo

Volo Genova-Roma andata e ritorno poco più di 200 euro. Addio alle tariffe astronomica che in alcuni casi erano arrivate a 600-800 euro. Almeno per professionisti e imprese liguri che per esigenze di lavoro sono costretti a prenotare all’ultimo momento il viaggio di andata e ritorno dalla Capitale.

Ieri all’ex palazzo della Borsa di Genova è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il chief business officer di Alitalia Fabio Maria Lazzerini e il segretario generale della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia, alla presenza del viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e del sottosegretario Armando Siri.

Alitalia metterà quindi in vendita, dal prossimo anno, tre tipologie di carnet di biglietti che prevedono un forte sconto rispetto alla tariffa piena.

Per la tratta Genova-Roma 12 voli da 109 euro (con possibilità di cambiare la prenotazione a 45 euro); 12 voli da 209 euro (con possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione); 24 voli da 199 euro (con possibilità di un cambio prenotazione gratuito).

Per la tratta da Genova verso altre destinazioni in Italia 12 voli da 129 euro (con possibilità di cambiare la prenotazione a 45 euro); 12 voli da 239 (con possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione); 24 voli da 219 euro (con possibilità di un cambio prenotazione gratuito).

Per l’offerta Genova-Roma, i carnet da 12 voli hanno un costo complessivo di 1.308 euro o 2.628 euro a seconda che si scelga la formula con o senza possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione, e comprende le tasse e i supplementi.

Per l’offerta Italia, i carnet da 12 voli, hanno invece un costo complessivo di 1.548 euro o 2.868 euro a seconda che si scelga la formula con o senza possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione, e comprende le tasse e i supplementi.

“È un importante regalo di Natale per le imprese e i professionisti liguri – ha sottolineato l’assessore Benveduti – che, grazie all’impegno concreto di Alitalia, potranno usufruire di tariffe più convenienti e flessibili per raggiungere la capitale e altre destinazioni nazionali. Grazie al dialogo e alla collaborazione tra governo, istituzioni locali e mondo imprenditoriale siamo riusciti a traguardare un risultato che rende decisamente più alla portata di professionisti, piccole e medie imprese raggiungere Roma e altre città per fare business e attenuare anche i danni economici subiti in questi mesi, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi”.