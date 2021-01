Genova, Progetto sociale per il sestriere del molo

Sul sito del Comune il bando per l’affidamento di progetti di comunità su formazione, borse lavoro, attività educativa e ricreativa per i ragazzi nel Sestiere del Molo

Approvate le linee guida dei progetti su proposta dell’assessore Bordilli e del consigliere delegato Baroni.

Pubblicato sul sito del Comune di Genova (link: https://bit.ly/2L4gzMW) il bando per la presentazione di progetti di comunità nella zona del Sestiere Molo. I progetti, che rientrano nel Patto di sussidiarietà, seguono le linee guida, approvate nell’ultima giunta comunale, su proposta dell’assessore al Centro storico Paola Bordilli e del consigliere con delega alle Politiche sociali Mario Baroni.

Formazione, laboratori su produzioni di tradizione ligure, attività ludico-ricreative e di promozione delle buone pratiche e di stili di vita consapevoli.

“È il secondo bando del sociale – spiega l’assessore Bordilli – che pubblichiamo nell’ambito del Piano integrato Caruggi. Attraverso lo strumento del patto di sussidiarietà, vogliamo intercettare i bisogni di una zona, quella del Sestiere Molo che abbraccia un’ampia porzione del Centro Storico, in particolare delle fasce più giovani, bambini e ragazzi, proponendo, attraverso la formazione di una rete di soggetti del terzo settore, con esperienza in loco, misure che rispondano alle richieste della popolazione. Il Molo è tra le zone della città dove è più forte la presenza di giovani. Il bando vuole mettere in diretto contatto i ragazzi con le attività presenti nel centro storico”.

“Nelle linee guida – spiega il consigliere delegato Baroni – abbiamo inserito un’ampia varietà di offerta formativa, con possibilità attivazione di borse lavoro, e processi di educazione rivolti a una movida consapevole e rispettosa delle regole. Per consolidare il senso di comunità, attraverso l’aggregazione, e per dare una risposta immediata alle famiglie, abbiamo previsto anche attività ricreative rivolte ai più piccoli, da svolgersi in spazi aperti come giardini e piazze e in locali sfitti, contribuendo al recupero dei bassi, ad esempio, per svolgere attività come la riparazione di biciclette e quindi promuovendo il concetto di mobilità dolce. Inoltre, alcuni servizi di intrattenimento dei bambini potranno diventare anche un interessante offerta per i turisti e i visitatori del nostro centro storico. Con lo strumento del Patto di sussidiarietà attivato per il Sestiere del Molo, vogliamo portare le realtà, già esistenti e attive in zona, a fare rete”.