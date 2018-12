Genova, Potere al Popolo: nel 2019 imitare ribellione zapatista e rivoluzione cubana

“Potere al Popolo Genova vi augura un buon 2019. Venticinque anni fa si ribellava all’imperialismo l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Domani sarà il 60esimo anniversario della straordinaria Rivoluzione Cubana”.

Lo hanno dichiarato oggi su Fb i responsabili genovesi del movimento di sinistra.

“Come sapete – hanno aggiunto – in questo anno siamo sempre stati presenti. Non facciamo nessun elenco ma chi ci segue sa che non ci siamo fermati un secondo.

Proprio in questi giorni stiamo preparando tutto per gli sportelli lavoro e legale e per il doposcuola che partiranno a Gennaio. Stiamo conducendo una campagna per la Sanità Pubblica. Giovedì terremo una assemblea plenaria per discutere cosa fare per le elezioni europee.

Abbiamo degli esempi da imitare. Non siamo a quella altezza, purtroppo, ma ci ispirano gli stessi ideali.

Può essere che le cose che facciamo e diciamo vi lascino perplessi o non si capiscano. Ma non dimenticatevi che occorre sempre partecipare. Si sbaglia di meno e gli errori insegnano più cose se tutti ci mettiamo in gioco.

Per il 2019, bisognerà ricordare che, come ci ha insegnato Joe Strummer, il futuro non è stato ancora scritto”.