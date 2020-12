Genova, Officine Papage lancia un game in diretta streaming

Genova: continua la rassegna P.Arte da Noi di Officine Papage con un Theater Game in diretta online. 11 dicembre ore 21.15 OZZ di KanterStrasse, 18 dicembre ore 21.15 Tombola! con Teatro Clandestino e Officine Papage

Continua online la rassegna P.Arte da Noi organizzata dalla compagnia Officine Papage, attiva tra Toscana e Liguria. Venerdì 11 dicembre alle 21.15 game teatrale in diretta streaming sulla piattaforma https://www.ilsonar.it/ (ingresso gratuito) con lo spettacolo “OZz”, primo esperimento di opera digitale della compagnia toscana KanterStrasse. Un progetto multimediale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo che unisce in sé teatro, cinema e illustrazione animata. Tanti linguaggi per provare a raccontare uno dei classici dell’infanzia tra i più importanti della letteratura americana: Il meraviglioso mago di Oz di Lyman Frank Baum. Quello che sarà presentato al pubblico non è uno spettacolo teatrale tradizionale ma un progetto di ricerca articolato, che unisce in sé tecniche e linguaggi tipici del teatro, del cinema, dei videogame e dei libri-game. “OZz” è un percorso interattivo dove lo spettatore può incidere sulla storia e sul suo finale, dove può decidere cosa approfondire e cosa no, dove può scegliere cosa fare o cosa vedere. E proprio come nelle scelte che facciamo tutti i giorni, tutto ciò avrà delle conseguenze: in alcuni casi si potranno conoscere meglio alcuni personaggi, oppure si potrà sbirciare dietro le quinte per scoprire alcuni dettagli della messa in scena, quindi decidere se essere curiosi o ligi e fedeli alla trama originale.

Venerdì 18 dicembre appuntamento con la tombola: il gioco da tavolo simbolo delle festività arriva nella rassegna online di Officine Papage per contaminarsi con il teatro e rendere la “posta in gioco” davvero sorprendente. Tra tradizione e innovazione una serata da passare insieme al gruppo Teatro Clandestino e ad altri ospiti, all’insegna del puro divertimento e dei sani pensieri.

Gli eventi online di P.Arte da Noi – realizzati quest’autunno anche grazie al sostegno di Comune di Pomarance, Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Monterotondo Marittimo, Cosvig, Enel Green Power – stanno registrando una grande partecipazione da parte del pubblico di tutta Italia. “Un risultato importante – dice il regista e direttore artistico Marco Pasquinucci – che ci mostra il desiderio degli spettatori di esserci, anche se non dal vivo, per stare insieme ma anche per scoprire come l’arte e il teatro inventano nuove possibilità in questo tempo difficile, in cui i palcoscenici sono ancora chiusi”.

L’organizzazione comunicherà sui propri canali social (FB Officine Papage; Teatro dei Coraggiosi, Teatro del Ciliegio) e sul proprio sito le semplici modalità di partecipazione all’evento “OZz”.

Per informazioni su come collegarsi a www.ilsonar.it​, prenotazioni e assistenza tecnica: www.officinepapage.it