Genova, lanciato il bando del Premio Ipazia

Premio Ipazia. Venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16/19 webinar nazionale su Facebook e YouTube per il lancio del bando

Festival dell’Eccellenza al Femminile / Schegge di Mediterraneo lancia il bando del Premio Ipazia alla nuova drammaturgia 2021: il genio femminile nel nuovo Rinascimento

Con l’incontro nazionale “DONNE – DRAMMATURGIE E NUOVI LINGUAGGI”

L’evento on line di venerdì 14 maggio, pensato in forma di webinar gratuito, è il 3° appuntamento del ciclo di incontri online Fattore D – Donne del Nuovo Rinascimento avvia i lavori di preparazione del convegno internazionale Donne – Drammaturgie e Nuovi Linguaggi che si terrà in presenza quest’autunno a Genova durante la XVII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile, e lancia il bando 2021 della IX edizione del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia intitolata IL GENIO FEMMINILE NEL NUOVO RINASCIMENTO, scadenza 20 settembre 2021. In conformità con il tema della prossima edizione del festival, Next Generation Women – l’ampio spettro dell’argomento scelto si presta a dare spazio a numerose considerazioni, idee e suggestioni elaborate nel corso di questo particolare periodo della nostra storia. Il tema inoltre sarà legato anche ad una riflessione sui nuovi linguaggi che stanno emergendo nel Teatro e nella drammaturgia, conseguenza della necessità di sperimentare nuove modalità di rappresentazione per lo spettacolo dal vivo come, ad esempio, lo streaming online. (Bando in allegato)

L’incontro di venerdì è introdotto da Consuelo Barilari, direttrice artistica del Festival dell’Eccellenza al Femminile. Partecipano Elisabetta Stefanelli (giornalista, Ansa), Prof. Roberto Trovato (Università di Genova), Prof. Carlo Fanelli (Università della Calabria) e – in rappresentanza della Rete Internazionale Donne e Drammaturgia, Prof.ssa Milagro Martín Clavijo (Università di Salamanca – Spagna) e Prof.ssa Mercedes Arriaga (Università di Siviglia – Spagna). Intervengono Bruna Braidotti (attrice e regista, Dir. Compagnia Srti e Mestieri), Eleonora Danco e Daria Deflorian (attrici, drammaturghe e registe), Valentina Marini (Co-Dir. Teatro Quarticciolo e Pres. Associazione Italiana Danza / Agis), Patrizia Monaco (drammaturga), Lina Prosa (autrice, regista e Dir. MigraTetro-Centro Amazzone), Serena Sinigaglia (regista e Dir. ArtiTeatroRinghiera). Il Comitato Premio Ipazia 2021 sarà rappresentato da Prof.ssa Adriana Albini (Università Milano Bicocca – Dir. Scient. Fondazione MultiMedica Onlus), Prof.ssa Caterina Barone (Università di Padova), Stefano Bigazzi (giornalista, la Repubblica), Carla Olivari (Pres. Ass. Amici del Museo Doria), Eugenio Pallestrini (Pres. Museo Biblioteca dell’Attore di Genova), Silvana Zanovello (giornalista, il Secolo XIX).

Obiettivo del webinar è quello di coinvolgere alcune tra le più importanti drammaturghe e registe in Italia per un approfondimento sulla drammaturgia al femminile offrendo uno spazio di confronto che vorrebbe dare forza alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare trasformazioni in Teatro per il piano “next generation” e il rilancio in tempi rapidi e con nuove modalità dello Spettacolo, grazie al racconto diretto delle protagoniste del Nuovo Rinascimento della scena italiana, che ricoprono i ruoli importanti del Teatro e del Cinema in Italia (direzione, amministrazione, organizzazione, produzione e comunicazione). Attraverso la collaborazione con le reti delle Università italiane, già attive come soggetti promotori del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia (Università di Genova, Università di Padova, Università di Roma Tre, Università della Calabria), si intende in particolare rivolgere il webinar e, di conseguenza, anche il lancio del Bando e il Convegno di ottobre, all’attenzione degli studenti e giovani drammaturghi, stimolando una riflessione e azione sui temi della drammaturgia al femminile in questo particolare momento post pandemia.

PROGRAMMA

INTRODUZIONE

16:00 Inizio saluti Consuelo Barilari

16:10 Prof. Roberto Trovato

16:20 Patrizia Monaco

16:30 Mila Martin Calvijo

16:45 Mercedes Arriaga

DRAMMATURGIA E NUOVI LINGUAGGI

17:00 Elisabetta Stefanelli

17:10 Serena Sinigaglia

17:20 Daria Deflorian

17:30 Eleonora Danco

17:40 Valentina Marini

17:50 Bruna Braidotti

PRESENTAZIONE BANDO PREMIO IPAZIA

Titolo edizione 2021 IL GENIO FEMMINILE NEL NUOVO RINASCIMENTO

18:00 Comitato Premio Ipazia – S. Zanovello

18:05 Eugenio Pallestrini

18:10 Carla Olivari

18:15 Caterina Barone

18:20 Stefano Bigazzi

18:25 Adriana Albini

CONCLUSIONE

18:30 Lina Prosa

18:45 Carlo Fanelli

19:00 Saluti

