Genova, la Lanterna si illumina con il tricolore il 17 e il 18 marzo

Lanterna Tricolore per l’Anniversario dell’Unità d’Italia e la Giornata Nazionale delle vittime Covid. 17 e 18 marzo 2021

La Lanterna di Genova, anche se chiusa al pubblico, è sempre vicina ai Genovesi e a tutti gli Italiani. Si illumina con il Tricolore in occasione delle celebrazioni nazionali:

Anniversario Unità d’Italia – 17 marzo

Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus – 18 marzo

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Anche se in questo difficile periodo i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, come il Complesso Monumentale della Lanterna, sono chiusi al pubblico, il monumento simbolo di Genova continua il suo dialogo con la città e non solo, anche attraverso la sua illuminazione artistica, sottolineando il valore sociale e identitario della cultura, bene essenziale e patrimonio di tutti.

Nei prossimi giorni si illumina con i colori della bandiera italiana in occasione di due importanti celebrazioni nazionali, vicina ai Genovesi e tutti gli Italiani:

> mercoledì 17 marzo 2021

ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Ancora una volta, un segnale di vicinanza, speranza e fiducia

> giovedì 18 marzo 2021

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

Partecipando, come già lo scorso 26 febbraio in occasione delle celebrazioni in memoria delle vittime liguri del COVID-19, alla giornata nazionale istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia.