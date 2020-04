Genova, giovedì 16 aprile corsa in taxi gratis per i donatori di sangue

“Anche i tassisti della Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966 e del Prenotaxi aderiscono all’iniziativa nazionale ‘L’albero del sangue non esiste’ dell’associazione di volontariato ‘Tutti taxi per amore’ per accompagnare gratuitamente tutti i donatori di sangue, che ne faranno richiesta, giovedì 16 aprile, in uno dei centri trasfusionali della città”.

Lo ha comunicato oggi Luca Gianni, componente del cda della Coop Radio Taxi Genova.

“Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa – ha spiegato il tassista genovese – per dare il nostro fattivo contributo alla cultura della donazione del sangue.

Soprattutto in questo momento di particolare emergenza sanitaria Covid-19, è importante ricordare che le donazioni possono proseguire in modo da non far venire a mancare le necessarie scorte ospedaliere”.

I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 3468004680 per prenotare il taxi, che li accompagnerà gratuitamente al centro trasfusionale.