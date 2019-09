Genova festeggerà nel 2021 cento anni di moto Guzzi

CENTO ANNI DI MOTO GUZZI

A GENOVA UNA TRE GIORNI PER CELEBRARE LA FIGURA DEL GENOVESE PARODI, COFONDATORE DELLA STORICA CASA

Genova ospiterà nel maggio 2021 una tre giorni per celebrare il centenario della fondazione della Moto Guzzi. L’evento si aggiungerà al tradizionale raduno settembrino di Mandello del Lario, sede dello stabilimento.

Simbolicamente oggi, proprio a Mandello sul Lario, in occasione del raduno annuale, è stato dato il via al lavoro preparatorio per questo importante appuntamento, grazie al quale verranno raccolti fondi a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Presente in rappresentanza del Comune di Genova l’assessore Paola Bordilli che ha incontrato il sindaco di Mandello del Lario, Fasoli, il presidente del Moto Guzzi World Club, Arosio, e i rappresentanti del Comitato del Motoraduno Internazionale.

Il motivo di questa sorta di gemellaggio – suggellato anche dalla presenza di un “ambasciatore” d’eccezione, il pesto genovese – è che Genova è la città di nascita di Giorgio Parodi, cofondatore, insieme a Carlo Guzzi e Giovanni Ravelli, nel 1921 (Atto costitutivo redatto e registrato a Genova il 15 marzo 1921) della “Moto dell’Aquila”

Assieme all’assessore Bordilli, era presente Elena Bagnasco, nipote di Giorgio Parodi, e l’avvocato Carlo Golda, in rappresentanza dell’istituto Gaslini: L’evento si aggiungerà l tradizionale raduno settembrino di Mandello del Lario, sede dello stabilimento.

“Sono onorata di poter collaborare a questo grande evento – ha detto Paola Bordilli – che ricorderà Giorgio Parodi e la sua famiglia di importanti armatori, celebrandone la figura. Parodi è stato anche una figura di spicco nel panorama dell’aviazione italiana, concorrendo a dare lustro al nome della città di Genova. Da qui in avanti il lavoro si farà sempre più intenso per preparare un appuntamento in grado di avere una valenza nazionale”.