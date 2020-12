Genova, Enel Energia sostiene il tour virtuale alle chiese dei Rolli

La società del Gruppo Enel supporta l’iniziativa alla scoperta di opere d’arte e presepi genovesi. Un viaggio virtuale per visitare le chiese dei Palazzi dei Rolli

Genova, 4 dicembre 2020 – Enel Energia, società del Gruppo Enel che opera nel Mercato libero, da sempre attenta ai bisogni dei propri clienti e presente attivamente sul territorio, sostiene il progetto del Comune di Genova che permetterà ai cittadini di visitare virtualmente le Chiese dei Palazzi Rolli.

Attraverso l’utilizzo di droni e di tecnologia ad alta definizione, le persone potranno, infatti, fare un viaggio alla scoperta dei dipinti, delle architetture e dei presepi artistici del capoluogo ligure. L’iniziativa, realizzata dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Genova, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova, Ufficio Beni Culturali, prenderà il via domenica 20 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio 2021. Durante le festività chiunque avrà, quindi, l’opportunità di visitare le Chiese dei Palazzi Rolli, ammirando le opere realizzate da artisti di fama internazionale, comodamente dalla propria casa.

“Enel Energia appoggia con forza questo progetto ed è accanto alle Istituzioni per sostenere iniziative che creino un contatto diretto con le comunità locali, promuovendo le eccellenze e i valori del territorio, nel rispetto della massima tutela della salute e della sicurezza – afferma Giuseppe Acquaviva, Responsabile dell’Area mercato di Enel Energia per Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. Enel è da sempre impegnata nella promozione dell’arte e della cultura, sostenendo progetti innovativi che intendono offrire ai cittadini una visione dell’energia orientata al futuro”.

Enel è una multinazionale dell’energia e un leader integrato nei mercati globali di energia, gas e rinnovabili. È la più grande utility europea per EBITDA ordinario ed è presente in oltre 30 paesi nel mondo, producendo energia con oltre 87 GW di capacità installata. Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e con oltre 74 milioni di utenti finali aziendali e domestici a livello globale, il Gruppo ha la più vasta base di clienti a livello mondiale fra i concorrenti europei. Enel Green Power è il più grande operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili con oltre 47 GW di impianti eolici, solari, geotermici e idroelettrici installati in Europa, Americhe, Africa, Asia e Oceania. Enel X, la business line globale per i servizi energetici avanzati di Enel, è leader mondiale nel demand response con una capacità totale di oltre 6 GW gestita a livello globale; l’azienda ha installato circa 116 MW di capacità di accumulo e, nel settore della mobilità elettrica, ha reso disponibili nel mondo circa 140.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici.