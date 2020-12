Arriva la staffetta di Natale tra Genova e Rivoli

In arrivo la Staffetta di Natale di AppNRun: una mattina di sport tra Genova e Rivoli, in piena sicurezza

Il Natale si avvicina e con esso anche una novità nel mondo del podismo, a cavallo tra Genova e Rivoli. Si tratta della Staffetta di Natale 5×2000, organizzata per sabato 19 dicembre da AppNRun, piattaforma dedicata al mondo del running.

L’organizzazione ha studiato una formula pensata per praticare sport all’aria aperta e in totale sicurezza: quella dell’allenamento individuale combinato, svolto nel pieno rispetto di tutte le normative e protocolli anti-COVID emanati ai vari livelli. Una formula, a numero chiuso e senza pubblico, che coniuga gli standard di sicurezza con il desiderio degli atleti di misurarsi sul campo, in una maniera differente rispetto a quella delle Virtual Run, che pur hanno visto AppNRun protagonista in occasione della Genova V-Running Challenge e a supporto di svariate corse virtuali, su percorsi specifici o lasciando liberi i partecipanti di scegliere dove correre.

La Staffetta di Natale è un evento che non ha carattere agonistico e consiste in prova cronometrata in pista che vedrà impegnate squadre con max 5 atleti che potranno essere maschili, femminili o miste. Lo svolgimento sarà a cavallo tra due regioni: la Liguria e il Piemonte. Entrambe le tappe si svolgeranno sabato mattina, da un lato presso l’Impianto della Sciorba a Genova (ritrovo delle prime batterie alle ore 10:00, partenza alle 10:30), dall’altro presso la Scuola San Giuseppe a Rivoli – TO (ritrovo ore 8:30, partenza ore 8:45), in collaborazione con il Gruppo Sportivo Atletica Rivoli. Un ponte, quello tra il genovese e il torinese, che si spera possa fungere da apripista per eventi futuri con il coinvolgimento anche di altre realtà locali e nazionali.

Due ospiti speciali nelle due tappe. A Genova sarà presente Roberto Giordano, runner, maratoneta, cabarettista e ideatore del programma “Correndo per il Mondo”, andato in onda su Rete 4 e Telenord. A Rivoli invece sarà presente Stefania “Run_Dagia”, runner, influencer nonché Ambassador di AppNRun, che ha collaborato attivamente all’organizzazione della tappa piemontese.

AppNRun è la nuova piattaforma pensata per semplificare la vita dei Runner, degli organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti nel mondo delle corse ed è pronta ad assistere altri gruppi di appassionati sul territorio che volessero aderire a questa iniziativa, supportandoli nella organizzazione di ulteriori Staffette in altre località.

Tutto pronto dunque per una mattinata di running all’aria aperta, con tanto entusiasmo quanta attenzione alle necessarie cautele e al rigoroso rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Info su https://www.appnrun.it/