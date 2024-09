Genova, due tubazioni rotte nella notte tra Borzoli e Certosa

Genova si trova nuovamente a fronteggiare seri problemi legati alla rottura di tubazioni, un episodio che si somma ai recenti incidenti avvenuti nei giorni scorsi in corso Sardegna.

Le rotture delle condotte non solo hanno causato gravi disagi alla circolazione stradale, ma hanno anche compromesso la regolare fornitura d’acqua in diverse aree della città, colpendo numerosi residenti.

Prima rottura in via Buonarroti: disagi e interruzioni

Il primo episodio si è verificato questa notte, intorno alle 4 del mattino, in via Buonarroti. A causa della rottura della tubazione, l’area si è rapidamente allagata, rendendo necessaria l’intervento della polizia locale, che ha provveduto alla chiusura della strada. In particolare, è stato bloccato il tratto dal civico 28 fino a via Sibona, per permettere ai tecnici di operare in sicurezza.

La rottura ha causato anche una significativa interruzione nella fornitura idrica: diverse abitazioni situate lungo via Buonarroti sono rimaste senz’acqua. La sospensione del servizio idrico si è resa necessaria per consentire ai tecnici di avviare i lavori di riparazione della condotta, che proseguiranno fino alla completa risoluzione del problema.

Seconda rottura in via Borzoli: un’altra emergenza in città

Oltre alla prima emergenza, una seconda rottura si è registrata poco prima delle 7 del mattino in via Borzoli, all’incrocio con via Cristo di Marmo. Anche in questo caso, l’incidente ha comportato la chiusura di una parte di via Borzoli per permettere agli operai di lavorare alla riparazione della condotta.

Vie colpite e sospensione della fornitura idrica

I disagi non si sono limitati solo alle strade interessate dalle rotture, ma hanno coinvolto anche un ampio numero di vie limitrofe.

Iren Acqua ha infatti comunicato che, a causa della rottura della condotta in via Cristo di Marmo, è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in un territorio che comprende le seguenti vie del Comune di Genova:

Via Cristo di Marmo

Via Borzoli

Via Padrino

Via Priano

Via Chiaravagna

Via Domenico Oliva

Via 16 Giugno 1944

Via Briscata

Via Sant’Alberto

Via Rollino

Viale Villini Rollino

Via Santa Maria della Costa

Altre vie limitrofe nei quartieri Borzoli e Sestri P. alta

La sospensione idrica sta causando notevoli disagi ai residenti e alle attività commerciali situate lungo le vie colpite. L’interruzione si protrarrà fino alla conclusione dei lavori di riparazione, con il ripristino del servizio previsto per la prima serata.

Possibili problemi durante l’interruzione del servizio

Iren Acqua ha inoltre avvisato la cittadinanza che, una volta ripristinata l’erogazione idrica, potrebbero verificarsi episodi di abbassamento della pressione dell’acqua e casi di intorbidimento nelle zone interessate dall’intervento.

Questo fenomeno è comune durante e subito dopo le riparazioni di tubazioni rotte, ma l’azienda ha rassicurato i residenti che il servizio tornerà alla piena regolarità non appena i lavori saranno completati.

Lavori in corso: tecnici all’opera per risolvere il problema

I tecnici di Iren sono attualmente al lavoro per riparare le due condotte danneggiate, operando senza sosta per garantire il più rapido ripristino del servizio. Entrambe le rotture hanno causato ingenti disagi, sia per quanto riguarda la mobilità urbana, sia per la fornitura idrica.

La situazione è monitorata attentamente dalle autorità locali, che stanno collaborando con l’azienda per ridurre al minimo i tempi di intervento.

Le previsioni per il ripristino

L’obiettivo è quello di concludere i lavori entro la prima serata di oggi, ma potrebbero essere necessarie ulteriori ore per risolvere completamente i problemi legati alla distribuzione dell’acqua.

Durante questo periodo, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione agli avvisi di Iren Acqua e a tenere monitorata la situazione per evitare ulteriori disagi.

Questo nuovo episodio di rottura di tubazioni solleva ulteriori interrogativi sulla tenuta delle infrastrutture idriche della città, già messe alla prova dagli incidenti delle settimane precedenti.

L’amministrazione comunale sta valutando possibili soluzioni per prevenire future emergenze, migliorando la manutenzione e la gestione delle risorse idriche.