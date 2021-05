Genova, dal Palazzo della Meridiana un laboratorio per bambini

Il 20 maggio alle 18 dal Palazzo della Meridiana di Genova, Giulia Cassini introduce Chiara Faruffini e il suo laboratorio didattico per bambini.

“Palazzo della Meridiana incontra… Chiara Faruffini. C’è aria di primavera. Laboratorio didattico per bambini 4-8 anni, Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 18.

Il prossimo appuntamento di “Palazzo della Meridiana incontra…” è dedicato ai bambini.

Chiara Faruffini, che cura i laboratori didattici di Palazzo della Meridiana, ha pensato di proporre due laboratori per la fascia di età 4-8 anni utilizzando semplici materiali che possiamo trovare in casa. Il tema principale è la primavera. Con la lettura del racconto “la Fata Primavera”, i bambini e le loro famiglie si immergeranno nell’atmosfera di questa stagione, nella natura, i bambini verranno stimolati all’immaginazione e alla fantasia. Con semplici oggetti, come una forchetta, il fondo di una bottiglia di plastica e tanto colore verrà data spazio alla creatività e manualità per creare dei bellissimi capolavori…

Palazzo della Meridiana ha da sempre cura del mondo dell’infanzia e propone attività e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado. Anche in questo momento ha pensato di continuare l’attività dedicata al mondo scolastico realizzando una proposta di laboratori che potessero essere svolti direttamente in classe.

Vengono inviati agli insegnanti dei kit con tutto il materiale necessario per poter sviluppare la parte manuale e attraverso le nuove tecnologie si utilizzano le piattaforme di videoconferenze online per la visita virtuale delle sale.

Introduce l’incontro la giornalista Giulia Cassini.

Il progetto “Palazzo della Meridiana incontra…” è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e ha il patrocinio di Regione Liguria.

INCONTRI IN PROGRAMMA

