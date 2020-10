Genova, con LloydsFarmacia consegna gratuita a domicilio

GENOVA: a novembre, consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci per tutti, con tre LloydsFarmacia del territorio.

È possibile attivare la consegna domiciliare attraverso l’APP Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita.

GENOVA: a novembre, il servizio di consegna gratuita a domicilio, per tutti, si rinnova ed è disponibile presso tre LloydsFarmacia, sul territorio della città di Genova. L’iniziativa è pensata per supportare la popolazione nel periodo più soggetto a malanni stagionali e per manifestare vicinanza a tutta la cittadinanza, in questa delicata fase autunnale di sensibile aumento dei contagi da Covid-19. È possibile attivare la consegna domiciliare o il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ attraverso l’APP Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita. L’iniziativa vede per l’intero mese di novembre la partnership con Pfizer, divisione che gestisce i ‘prodotti maturi’.

29 ottobre 2020 – Comunicato stampa

LloydsFarmacia annuncia la riattivazione del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno dell’intera cittadinanza, per tutto il mese di novembre, in partnership con Pfizer. Con il sopraggiungere della stagione invernale, sul territorio della città di Genova, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito, per tutti. Sono ad oggi in totale tre le LloydsFarmacia che offrono il servizio sul territorio della città di Genova.

Le tre LloydsFarmacia di Genova aderenti all’iniziativa:

FARMACIA

Indirizzo

Telefono

LloydsFarmacia Albaro della Madonnina

Via Piero Gobetti, 6/R

010 – 363532

LloydsFarmacia Castelletto Della Madonnina

Corso Magenta 17/R

010 – 2470975

LloydsFarmacia Popolare Spelta

Largo Augusto Merlo, 256R

010 – 8327587

Elenco completo delle 183 LloydsFarmacia – a livello nazionale – aderenti all’iniziativa al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare

Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo, in sicurezza da casa. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.

L’iniziativa viene ulteriormente riconfermata, in prospettiva della stagione invernale e del rinnovarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa del nuovo incremento della pandemia, e conferma l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

“Desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Abbiamo alle spalle e davanti a noi mesi non facili. Servizi come la consegna gratuita a domicilio sono un’ulteriore testimonianza del nostro impegno sul campo e, crediamo, un concreto supporto nelle sfide condivise della quotidianità. L’esperienza dei mesi scorsi e i dati raccolti ce lo confermano. Il servizio si svolge in collaborazione con partner che, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione. In un momento difficile come questo l’intera filiera è compatta e sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire a dare servizi che possano permettere a tutti di poter accedere alla salute in sicurezza.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 218 LloydsFarmacia. Elenco delle farmacie al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.

LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Il che è ancora più vero oggi, in una sfida cruciale, per l’intero sistema-Paese. LloydsFarmacia, con i suoi 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, per la salute e per la prevenzione.

