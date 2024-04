Genova bloccata. Finito corteo camalli: ma protesta continua

“La protesta dei porti non finisce” e, dopo l’incontro con il commissario dell’Autorità portuale di Genova e Savona-Vado, Paolo Piacenza, i lavoratori portuali sono tornati ai varchi per proseguire il presidio di protesta.

Lo sciopero, che è cominciato stamane e con il corteo di circa mille lavoratori ha paralizzato il traffico veicolare tra il Ponente e il Centro città, dura 24 ore.

Finita la protesta in piazza, dove non si sono registrati incidenti e tafferugli, ma petardi e fumogeni e molti cori contro Confindustria al grido “rinnovate il contratto”, i sindacalisti hanno riferito: “Il commissario Piacenza ha detto che si farà portavoce delle nostre istanze, ma questo ovviamente non ci basta e proseguiremo fino a quando non saranno riconosciute le nostre rivendicazioni”.