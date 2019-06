CARTOON NETWORK ESCAPE GAME

LA PRIMA ESCAPE ROOM ITINERANTE PER BAMBINI ARRIVA A GENOVA

E’ in corso oggi la prima tappa del tour italiano del CARTOON NETWORK ESCAPE GAME, la prima escape room itinerante per bambini. Fino alle 19.00, al Porto Antico di Genova (Calata Mandraccio).

L’appuntamento proseguirà domani, domenica 23 giugno, e dopodomani, lunedì 24 giugno, nella stessa location, dalle 10 alle 19.

L’escape room di Cartoon Newtwork, realizzata in un mega truck brandizzato, sarà in tour durante l’estate in 9 diverse città e località di mare di tutta Italia e al suo interno i bambini dai 5 ai 10 anni, in gruppi da 3 o da 6, potranno mettersi alla prova gratuitamente con sfide di abilità ed enigmi misteriosi. Il tutto con protagonisti alcuni dei loro eroi preferiti: BEN 10, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL e WE BARE BEARS, SIAMO SOLO ORSI. In più, ci saranno divertenti attività per tutti.

L’estate con Cartoon Network (canale 607 di Sky) è sotto il segno del divertimento. Il canale ha infatti deciso di raggiungere i suoi fans in tante città e località di mare con un imperdibile evento gratuito. L’escape room effettuerà 9 tappe girando l’Italia da nord a sud – permetterà ai bambini dai 5 ai 10 anni di mettersi alla prova con misteriosi enigmi e sfide d’abilità.

Si comincia il 22, 23 e 24 giugno con Genova (Porto Antico) per proseguire poi a Palermo il 29 e 30 giugno. Tutte le informazioni relative alle successive tappe e location saranno disponibili su www.cartoonnetwork.it.

Un’occasione unica per cimentarsi con divertenti prove che vedranno protagonisti tre top show del canale: BEN 10, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL e WE BARE BEARS, SIAMO SOLO ORSI. Ad ognuna di queste serie sarà infatti dedicata una stanza con attività o enigmi da risolvere.

I bambini che parteciperanno, divisi in gruppi da 3 o da 6, avranno quindi modo di divertirsi con le loro serie preferite e, allo stesso tempo, imparare a fare squadra.

Finito il gioco, troveranno ad attenderli tante attività di intrattenimento come costume characters, photobooth e videogiochi ispirati ai personaggi più amati del canale.

Un’esperienza, quindi, unica ed emozionante che permetterà ai bambini di vivere da vicino il mondo dei loro eroi e di immergersi completamente nell’atmosfera degli show targati Cartoon Network.