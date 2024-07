Genova 2024: le Caruggiadi con 20 discipline nei vicoli di Genova

Il 21 settembre 2024 segnerà l’inizio di una nuova e entusiasmante iniziativa nel cuore della città di Genova: le “Caruggiadi”.

Questo evento rappresenta la prima edizione di una manifestazione sportiva multidisciplinare che si snoderà nei vicoli e nelle piazze del centro storico per quattro weekend consecutivi, fino al 13 ottobre.

Le “Caruggiadi” sono inserite nel Piano Integrato Caruggi, volto a valorizzare e rigenerare il centro storico, coinvolgendo attivamente i cittadini in una serie di attività sportive.

Il Comune di Genova, con il fondamentale contributo di Fondazione Carige, ha lanciato il progetto “Caruggiadi” in concomitanza con Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

L’iniziativa trasformerà dodici spazi urbani nei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré in campi da gioco accessibili a tutti i cittadini.

L’obiettivo è promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Le “Caruggiadi” si terranno nei weekend del 21/22 e 28/29 settembre, e del 5/6 e 12/13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:30.

Ogni attività sportiva sarà offerta gratuitamente, con prenotazione obbligatoria per garantire a tutti la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita per una sessione di gioco di 45 minuti.

Questo sistema di prenotazione consentirà una partecipazione organizzata e piacevole per tutti i partecipanti.

Sarà possibile scegliere tra un ampio ventaglio di discipline sportive, che includono: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga. Questa varietà di sport garantirà che ci sia qualcosa di interessante per ogni appassionato, indipendentemente dall’età o dal livello di abilità.

Piazze coinvolte

Sestiere Maddalena: Piazza dell’Amor Perfetto, Piazza Cernaia

Piazza dell’Amor Perfetto, Piazza Cernaia Sestiere Molo: Giardini Rotondi, Piazza delle Lavandaie, Piazza delle Scuole Pie

Giardini Rotondi, Piazza delle Lavandaie, Piazza delle Scuole Pie Sestiere Pré: Piazza del Campo, Piazza Don Gallo, Piazza Durazzo, Piazza Fregoso, Piazza Inferiore del Roso, Piazza Metelino, Piazza Vittime di Tutte le Mafie

Queste piazze saranno trasformate in veri e propri impianti sportivi, offrendo ai cittadini l’opportunità di partecipare attivamente e di riscoprire il centro storico da una prospettiva completamente nuova.

Attività collaterali

Oltre alle attività sportive, le Caruggiadi includeranno una serie di eventi collaterali. Tra questi, la “Cirulla di quartiere”, un’iniziativa che sta guadagnando sempre più popolarità nei Sestieri del Molo e di Pré. Inoltre, in occasione di Genova Capitale del Medioevo, un intero weekend sarà dedicato a un torneo di giochi medievali con performance itineranti nelle varie piazze. Il programma completo di questi eventi sarà disponibile dal 2 settembre, offrendo un’ulteriore occasione per scoprire e vivere il centro storico.

Organizzazione e sostenitori

Le Caruggiadi sono organizzate dalla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione del Comune di Genova, con il coordinamento del Piano Integrato Caruggi. L’evento ha ottenuto il patrocinio di importanti enti sportivi come il Coni, il CIP – Comitato Italiano Paralimpico e Sport e Salute. Inoltre, il progetto è sostenuto da numerosi attori locali, tra cui le associazioni aderenti al Progetto di Comunità del Centro Storico di Genova.

Le dichiarazioni ufficiali

Assessore allo Sport Alessandra Bianchi: “Le Caruggiadi celebrano la passione sportiva, offrendo la possibilità di conoscere e praticare diverse discipline in un contesto unico. Quest’anno, con Genova Capitale Europea dello Sport, l’evento rappresenta un’occasione perfetta per promuovere i valori dell’inclusione e della riqualificazione urbana attraverso lo sport.”

Assessore Mauro Avvenente: "Questa manifestazione rappresenta una leva importante per lo sviluppo del nostro centro storico e del territorio locale. Le Caruggiadi riscoprono lo spazio pubblico attraverso lo sport, promuovendo l'aggregazione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini."

Assessore Paola Bordilli: "Occupare gli spazi in maniera sana, legale e di comunità è una sfida importante per il nostro territorio. Le Caruggiadi portano lo sport fuori dai suoi luoghi canonici, adattandosi al tessuto sociale e commerciale del centro storico e coinvolgendo una vasta fascia di cittadini, dai bambini agli adulti."

Presidente del Municipio I Andrea Carratù: "Le Caruggiadi promuovono lo sport in spazi inusuali, rendendo il centro storico più vivibile e appetibile per cittadini e turisti, 365 giorni all'anno."

Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo: "L'evento unisce e valorizza le diverse culture e tradizioni, rivitalizzando il centro storico e promuovendo lo sport come strumento di conoscenza reciproca e inclusione sociale."

Presidente di Fondazione Carige Lorenzo Cuocolo: "Le Caruggiadi sintetizzano i valori di sport, integrazione sociale e valorizzazione del territorio, promuovendo usi inusuali degli spazi urbani. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il Comune di Genova in questo anno significativo."

Come iscriversi

Le prenotazioni online apriranno il 2 settembre sul sito web caruggiadi.it. Un info point sarà allestito in Piazza Caricamento durante ogni weekend dell’evento, dove sarà possibile prenotarsi per gli slot orari ancora disponibili e ritirare un gadget di partecipazione. Questo spazio diventerà anche il luogo delle premiazioni giornaliere per le discipline sportive che prevedono competizioni agonistiche.

Le Caruggiadi rappresentano un’occasione unica per vivere il centro storico di Genova in modo nuovo e dinamico, attraverso lo sport e la partecipazione comunitaria.