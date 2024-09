Genova 2024: inaugurati i Campionati Mondiali di Coastal Rowing e le Beach Sprint Finals

La manifestazione sportiva si svolgerà per due weekend consecutivi, fino al 15 settembre, lungo la spiaggia di San Nazaro, in Corso Italia

Si sono aperti ufficialmente ieri sera, con la cerimonia inaugurale svoltasi presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, i Campionati Mondiali di Coastal Rowing e le Beach Sprint Finals.

All’evento, uno dei più attesi del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Federazione Internazionale Canottaggio Jean-Christophe Rolland, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi.

«Oggi inauguriamo un evento straordinario, che non solo celebra lo sport ai massimi livelli, ma incarna anche lo spirito di forza e passione della nostra città – spiega il sindaco Marco Bucci – Sono 40 le nazioni rappresentate, con oltre 800 atleti provenienti da cinque continenti, allenatori e staff da tutto il mondo. Genova è da sempre una città che guarda al mare. Il mare è stato il nostro compagno di viaggio, il nostro alleato e, talvolta, il nostro sfidante».

«I Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint rappresentano uno dei grandi eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – dichiara l’assessore Alessandra Bianchi – La nostra città, per la prima volta, ospita un Mondiale assoluto e, per i prossimi dieci giorni, è pronta a trasformarsi nella capitale del canottaggio. La spettacolarità di questi eventi deriva da una location davvero suggestiva, con una cartolina unica di Genova dedicata ai tantissimi atleti in gara, provenienti da tutto il mondo. I Campionati Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint ci permettono di consolidare il posizionamento di Genova come meta ideale per ospitare grandi eventi sportivi e rappresentano una vetrina di promozione internazionale. Ringrazio World Rowing, la Federazione Italiana Canottaggio e il Comitato Organizzatore Locale, guidato da Marco Dodero, e auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti, inclusi i tanti genovesi e liguri pronti ad essere protagonisti nella “gara di casa”».

«Siamo di fronte a un altro evento di portata internazionale nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport e alla vigilia di Liguria Regione Europea dello Sport 2025 – commenta l’assessore Simona Ferro – Sarà un’esperienza straordinaria e spero che tanti liguri assistano a questo grande spettacolo, magari scoprendo per la prima volta questa disciplina faticosa ma affascinante e appagante. Grazie a un evento del genere possiamo promuovere tra i giovani i valori dello sport come costanza, forza di volontà e perseveranza».

Il Campionato Mondiale di Canottaggio Costiero, in programma fino a domenica 15 settembre sulla spiaggia di San Nazaro, vedrà la partecipazione di atleti e atlete da tutto il mondo.

Questo weekend si terranno le gare endurance del Coastal Rowing, mentre il 14 e 15 settembre si svolgeranno le Beach Sprint Finals. Un doppio appuntamento di altissimo livello che incarna lo spirito sportivo e marittimo di Genova.