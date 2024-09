Aon Open Challenger Kei Nishikori batte Juan Pablo Varillas e vola ai quarti di finale

Affronterà il vincitore tra Munar e Feldbausch

Kei Nishikori si conferma la stella dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il prestigioso torneo internazionale di tennis che si concluderà domenica a Genova con le finali.

L’ex numero 4 del mondo, sostenuto dal pubblico ligure, ha superato senza particolari difficoltà il peruviano Juan Pablo Varillas, testa di serie numero 7, con un netto 6-2, 6-3.

Una prestazione di altissimo livello per il tennista giapponese, già finalista agli US Open, che continua il suo percorso e vola ai quarti di finale. Grande entusiasmo tra il pubblico, con la presenza di un gruppo di suoi connazionali arrivati da Milano per tifare.

Al termine del match, Nishikori ha firmato numerosi autografi (nella foto), ricordando il suo straordinario palmarès che include 12 titoli nel circuito maggiore e un prize money complessivo di 25 milioni di dollari.

Ora affronterà il vincitore del match tra Jaume Munar, testa di serie numero 3, e Kilian Feldbausch, sospeso per pioggia con lo spagnolo in vantaggio 7-5, 2-1.

Tra i magnifici otto anche Stefano Travaglia, che sfiderà il croato Mili Poljičak, mentre nella parte bassa del tabellone l’azzurro Francesco Passaro incontrerà il brasiliano Thiago Monteiro, vincitore a Genova nel 2022.Il torneo entra nel vivo con i quarti di finale in programma domani, in vista di un weekend che promette grande spettacolo a Valletta Cambiaso, con le semifinali di sabato e le finali di domenica.

La ventesima edizione si conferma un fiore all’occhiello per Genova, che ha visto anche oggi numerosi appassionati radunarsi sul campo centrale ‘Beppe Croce’ per seguire le star del torneo, uno degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, che abbina grande tennis a numerose iniziative collaterali.

Questa sera, allo Street Food Village, a partire dalle 18, i produttori liguri di Genova Gourmet e Rete Stradda delizieranno il pubblico con ricette speciali.