Genova, 11% di spostamenti in più di 7 giorni fa. Bucci: allora aumentiamo i controlli

“I dati di oggi non sono per nulla incoraggianti. Rispetto a lunedi’ scorso, ieri i movimenti in citta’ sono aumentati dell’undici per cento e questo non va bene”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

“Ci sono tante persone – ha dichiarato Bucci – che non seguono le norme per limitare la diffusione del coronavirus e questo è inaccettabile.

Dobbiamo lavorare per invertire questo 11% e farlo arrivare a meno 20%.

Questo e’ il mezzo piu’ importante che abbiamo per tornare il piu’ presto possibile a una vita normale”.

L’emergenza non è finita, siamo tutti a rischio e il dovere di tutti noi è di stare a casa uscendo solo per estrema necessità o, in taluni casi, per lavoro.

Oggi ho detto in consiglio comunale che nei prossimi giorni saremo pronti a fare ancora più controlli sul territorio, ma tutta la cittadinanza deve collaborare”.