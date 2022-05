Genoa, Zangrillo: Crediamo ancora nella salvezza

Il presidente del Genoa Zangrillo commenta il successo contro la Juve che alimenta le speranze salvezza.

“Stasera questo successo ci regala una grande gioia ed emozione. Sono felice per Criscito che era in credito con la fortuna in questa stagione. Per noi adesso sarà importante rimanere con i piedi per terra visto che abbiamo già pagato dazio quest’anno. Adesso affronteremo due avversari forti ma noi facendo la nostra parte cercheremo di ottenere la vittoria per sperare nella salvezza. Il pubblico è stato incredibile per come ha sostenuto la squadra ma non è una novità. La settimana è stata dura dopo il derby ma abbiamo la spinta del nostro popolo che ci segue con passione ed è il vero dodicesimo uomo. La stagione con il cambio di proprietà in corsa ha reso tutto più difficile ma ci siamo ancora e rimanendo umili e concentrati potremo dire la nostra. Oltre a Criscito capitano vero, vorrei elogiare Sirigu che è un grande portiere con importanti valori umani visto che ci dà sempre una carica motivazionale”.