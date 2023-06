Genoa, vicino il rinnovo del contratto di Gilardino

Il Genoa e Gilardino sono al lavoro per il rinnovo di contratto dopo la promozione.

Squadra che vince non si cambia si diceva? Ebbene si, il Genoa ha deciso di continuare con Alberto Gilardino e di tenerselo stretto anche per la prossima stagione in Serie A. Il progetto tecnico dell’allenatore ha convinto i piani alti del club che, oltre ad esser soddisfatti per l’immediata promozione, vorrebbero farne un pilastro per il prossimo futuro. Non una novità viste le grandi prestazioni stagionali. La domanda però è: riuscirà a ripetersi il prossimo anno? Con un mercato fatto a puntino, beh, perché non dovrebbe. Intanto il grifone posa tutte sulle sue spalle, sulle sue idee e disegno tattico. E da lì saranno disegnate le prossime mosse di mercato.