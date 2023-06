Samp, Stankovic saluta: Ho dato tutto me stesso

L’allenatore Stankovic si è congedato dalla Samp al termine dell’ultima gara giocata contro il Napoli Campione d’Italia.

“Ho parlato col presidente Lanna due giorni fa – ha spiegato -, loro dovevano scegliere se provare a evitare la retrocessione o a salvare la società. Giustamente hanno scelto la società e io lo condivido in pieno, perchè la Samp merita di continuare a lottare, ha tifosi meravigliosi. Ho imparato da loro come si sostiene un club e come si difende un club”.

“La situazione societaria dopo la chiusura del mercato è stata difficilissima. È lì che sono stato deluso. Voglio ringraziare il mio staff per il sostegno, tutte le persone perbene che ho trovato alla Sampdoria. Ringrazio i giocatori. Nel bene o nel male, nel nostro caso male, siamo stati uniti. Sono un professionista, ho dato tutto me stesso. Ho rispetto la maglia e il club. E ringrazio tutto il popolo doriano per il sostegno”.