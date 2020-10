Genoa, verifiche di carattere medico sul gruppo

Un’agenda di lavoro che si aggiorna con le news provenienti dai laboratori. In casa Genoa il programma resta condizionato alle verifiche di carattere medico, a cui il gruppo squadra si è sottoposto nelle due settimane precedenti. Rimane molto elevato, nonostante il ritorno alla negatività per Covid 19 di tre giocatori attesi dalle visite di idoneità, il numero di elementi impossibilitati a partecipare agli allenamenti agli ordini del tecnico Maran. Oggi il Grifone osserva la seconda giornata di riposo concessa dallo staff, in vista della ripresa degli addestramenti fissata martedì, in assenza di contro-indicazioni, al Centro Sportivo Gianluca Signorini.