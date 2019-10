Genoa, un migliaio di tifosi pronti mercoledì per Torino

Sono 1.016 nel settore 110 dell’Allianz Stadium i posti a disposizione dei supporter genoani per assistere dal settore ospiti alla partita con la Juventus, in calendario mercoledì 31 ottobre nel turno infrasettimanale all’Allianz Stadium (ore 21). I tagliandi sono riservati solo ai titolari di tessera del tifoso alla tariffa base di 33 euro. Il termine per l’acquisto, nelle ricevitorie Ticketone e sul canale on-line, scade martedì alle 19. La richiesta per l’introduzione di striscioni va inoltrata via fax allo 011-6563.9257 o via mail a richieste.striscioni@juventus.com. Il modulo per le richieste è scaricabile qui. Il regolamento d’uso è consultabile sul sito ufficiale del club bianconero.