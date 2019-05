Genoa, ultimo turno con orario da definire

Dopo gli anticipi di sabato tra cui la partita pareggiata dal Genoa con il Cagliari, ieri si è conclusa, fatta eccezione per il posticipo Lazio-Bologna di lunedì, la 37ma giornata.

Classifica alla mano giorni e orari assegnati alle squadre per l’ultimo turno, compresa la gara che il Grifone disputerà all’Artemio Franchi con la Fiorentina, verranno resi noti dalla Lega Serie A a inizio settimana. Come da regolamento verrà garantita la contemporaneità delle sfide che vedono protagoniste squadre in lotta per gli stessi obiettivi. Quando mancheranno 90 minuti e recuperi al termine del torneo, i giochi saranno ancora aperti sia nella corsa salvezza, sia per i posti che assegnano la qualificazione alle competizioni internazionali. Le modalità relative alla prevendita per la trasferta in Toscana verranno comunicate in avvio di settimana.